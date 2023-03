Krka v Črnučah do zmage, o napredovanju bo odločala tretja tekma

19.3.2023 | 08:45

Foto: MOK Krka

Ljubljana Črnuče - Odbojkarji novomeške Krke so sinoči v Črnučah prepričljivo slavili zmago na 2. tekmi 1/8 finala državnega prvenstva. Prvo tekmo so doma, kot je znano, izgubili z 1:3. O napredovanju v ¼ finale in s tem o mestu v 1. A ligi za prihodnjo sezono bo tako odločala tretja tekma, ki bo to sredo v novomeški dvorani Marof. Predviden termin tekme je 20:30.

Črnuče - Krka 0:3

Črnuče: Kržič Jo. 5, Mihelčič 2, Prevorčnik, Karadža Pevc (L), Verdinek (L), Rojnik (C) 8, Oman 5, Sešek 9, Marovt 4, Jančič 1, Valenčič, Vilar, Ramšak, Češnovar. Trener: Iztok Kšela

Krka: Hafner 1, Erpič 1, Kosmina (C) 17, Borin (L), Kožar, Lavrič 4, Hvala, Lindič 8, Pušnik 7, Hardt 2, Vidmar, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc

Po izenačenem začetku prvega niza so gostje v Črnučah sinoči z delnim izidom 5:1 prišli do vodstva 10:13. Kljub dvojni menjavi in premoru črnuškega trenerja Kšele njegovim varovancem ni uspelo priključiti. Blokerja Češnovarja je zamenjal Kržič, toda Dolenjci so do konca niza ohranjali varno prednost petih točk, zlasti zaradi številnih lastnih napak domačih igralcev.

Črnuška ekipa je nato bolje vstopila v drugi niz in pri vodstvu Črnuč 8:5 je trener Krke Rojc v igro poslal blokerja Erpiča. Zaostanek se je počasi topil in pri izenačenju na 12 je s polminutnim odmorom posegel trener Kšela. Ponovila se je zgodba iz prvega niza, delni izid 6:2 je gostom prinesel vodstvo, ki so ga Črnučani lovili z Jančičem in Ramšakom namesto Seška in Mihelčiča, toda z nenatančnostjo v napadu jim to ni uspelo. Krkaši so kar 7 točk dosegli z blokom, Črnučani le 2.

V tretjem nizu sta se ekipi izmenjevali v vodstvu do izenačenja na 11. Potem pa spet delni izid 6:1 v korist gostov in priigrana prednost se je izkazala za neulovljivo. Krkini napadalci Kosmina, Pulko in Pušnik so bili namreč dokaj učinkoviti, medtem ko je napad Črnučanov v tem nizu šepal (23 %).

Novomeščani so tako zasluženo izenačili izid v zmagah na 1:1.

STA; M. K.

