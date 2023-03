Trebanjci zanesljivi v borbi za vrh

V Ligi NLB so na sobotnih obračunih 18. kroga spremljali pet dvobojev med moštvi, ki se osem krogov pred zaključkom državnega prvenstva še vedno borijo za prevlado na frontah za naslov prvaka, uvrstitev v evropska tekmovanja ter obstanek med elito.

Za uvod v sobotno dogajanje so Celjani doma visoko ugnali LL Grosist Slovan, preostali dvoboji so bili nekoliko bolj izenačeni, še najbolj prepričljivi so bili Trebanjci, ki so razočaranje po sredinem izpadu iz pokalnega tekmovanja znesli nad Rikom Ribnico. Trebanjski pokalni krvniki Ormožani so zmago slavili v Krškem, medtem ko so bili drugi predstavniki Posavja, rokometaši Dobove, uspešnejši - iz Maribora so se vrnili z zmago. Urbanscape Loka si je z zmagoslavjem v Ivančni Gorici priigrala nekaj več stabilnosti na prvenstveni razpredelnici.

LIGA NLB, 18. KROG

Sobota, 18. marca:

RD RIKO RIBNICA : RK TRIMO TREBNJE 27:36 (16:15)

Milićević 6 (3), Laljek (1) in Grum po 5; Glavaš 11 (1), Ćorosović 6.

Igralec tekme: Aljoša Čudić (RK Trimo Trebnje)

Trebanjci so po sredini četrtfinalni pokalni zaušnici v Ormožu v osrednji tekmi 18. kroga lige NLB premagali Ribničane. Po današnji zmagi za vodilnimi Celjani še vedno zaostajajo dve točki, pred tretjeuvrščenimi Velenjčani (tekma manj) pa imajo tri točke prednosti.

V deželi suhe robe se je do 40. minute odvijal povsem enakovreden boj, po zadnjem izenačenju na dvoboju (21:21) pa so na igrišču zagospodarili izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana.

Njegovi varovanci so bili v zadnjih dvajsetih minutah neustavljivi. V 52. minuti so po golu Filipa Glavaša povedli z 32:24 in jasno je bilo, da bosta točki odšli v Trebnje.

Pri Trebanjcih je blestel Filip Glavaš, ki je dosegel 11 golov. Miodrag Ćorsović je za zmago prispeval šest zadetkov, vratar Aljoša Čudič pa 15 obramb.

Pri Ribničanih je bil najbolj učinkovit Uroš Miličević s šestimi goli, zadetek manj sta dosegla Ivan Ljeljak in Janez Grum.

Trebanjska zasedba bo v prihodnjem krogu gostila mariborski Branik, Riko Ribnica pa bo gostovala v Škofji Loki

IZJAVI PO TEKMI

Janez Grum, rokometaš RD Riko Ribnica: "Tekma se je z naše strani začela vrhunsko, z odlično borbo v obrambi in napadu, pri strelih smo bili skoncentrirani in to nam je prineslo vodstvo pred odmorom. V drugem polčasu pa je zaradi večjega števila tehničnih napak v napadu, popustila koncentracija tudi v obrambi, kar so gostje izkoristili in zanesljivo zmagali. Upamo v boljše nadaljevanje sezone."

Aljoša Čudić, rokometaš RK Trimo Trebnje: "Za nas je bila to zelo pomembna tekma. Po sredinem porazu v pokalnem tekmovanju v Ormožu, smo bili psihično zdelani, danes pa smo dokazali, da smo prava ekipa. V prvem polčasu smo bili še malo pod vtisom sredinega poraza, v drugem pa odigrali odlično, z majhnim številom napak ter dokazali, da ko igramo ekipno, nas težko kdo premaga."

RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RD URBANSCAPE LOKA 22:29 (9:15)

Zavodnik 6, Abramović in Kompare (1) po 3; Batagelj 10, Nikolić in Klemenčič po 4.

Igralec tekme: Mark Batagelj (RD Urbanscape Loka)

Škofjeloška zasedba je na Dolenjskem dosegla peto zmago in se utrdila na sredini razpredelnice, pred osmoljenko današnje medsebojne tekme, ki je na enajstem mestu v 14-članski ligi NLB, pa ima tri točke naskoka.

Izbranci gostujočega trenerja Gregorja Cvijića so le v začetku tekme pogledali tekmecem v hrbet, po zaostanku 1:2 pa so nato imeli popoln nadzor nad njimi. Že ob polčasu so si priigrali zalogo šestih golov (15:9), lepe prednosti pa v drugi polovici tekme zavoljo zrele in preudarne predstave niso zapravili.

V škofjeloški ekipi je bil najbolj učinkovit Mark Batagelj z desetimi goli, vratar Luka Stanojlović pa je zbral 13 obramb.

V domači zasedbi je vratar Jaka Glavan zaustavil kar 18 tekmečevih strelov, v polju pa je bil najbolj učinkovit Denis Zavodnik s šestimi zadetki.

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostila Krško, škofjeloška ekipa pa Riko Ribnico.

IZJAVI PO TEKMI

Jaka Glavan, rokometaš RK SVIŠ Ivančna Gorica: "Vedeli smo kakšna tekma nas čaka, ključnih je bilo zadnje 3 minute 1. polčasa, ko so nam nasprotniki iz Škofje Loke naredili delni izid 4-0. Ne moremo reči, da smo zadovoljni z našo predstavo, to tekmo je treba pozabiti in iti dalje. Igralcem Loke pa čestitam za dobro predstavo in zmago."

Mark Batagelj, rokometaš RD Urbanscape Loka: "Veseli smo nove zmage po dolgem času, pripeljali smo pomembni točki iz gostovanja. Menim, da je bila ključna naša borba v obrambi, še posebej ob koncu 1. polčasa, ko smo se rezultatsko oddaljili od nasprotnika ter tako dobro pripeljali tekmo do konca."

RK MARIBOR BRANIK : RK DOBOVA 24:29 (11:13)

Sok 6 (3), Kovačec 5; Nešić 7 (2), Pintar 5 (2).

Mariborčani so v obračunu proti tekmecem iz spodnjega dela razpredelnice ostali praznih rok, po trinajstem porazu pa so nazadovali na zadnje mesto v 14-članski elitni domači ligi.

Do sredine drugega polčasa je bila tekma povsem odprta in negotova, prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju Posavcev. Ti so pri vodstvu z 20:19 povsem zagospodarili na igrišču in si po delnem izidu priigrali pet golov prednosti (24:19).

V sami končnici so zadržali visoko raven igre, po njihovem vodstvu z 28:21 pa je bilo docela jasno, da bodo v štajerski prestolnici osvojili zlata vredni točki v boju za obstanek.

Pri Dobovi je bil najbolj učinkovit Ignjat Nešić s sedmimi goli, medtem ko je vratar Tilen Grudnik zbral enajst obramb.

Pri medlem Mariboru je Tadej Sok dosegel šest zadetkov, vratar Denis Strašek pa je zaustavil 12 tekmečevih strelov.

Mariborska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem, zasedba iz Dobove pa bo gostila Celje Pivovarno Laško.

IZJAVI PO TEKMI

Luka Žvižej, trener RK Maribor Branik: "Tekma je bila pod vsako kritiko. Kar se tiče rezultata, smo seveda več pričakovali, vedeli smo kaj nam ta tekma prinaša. Na momente smo odigrali kot smo želeli, v veliki večini pa nam danes ni šlo nič. Ne dogovor, ne vse ostalo od priprav. Zanašali smo se na stvari, ki bi se lahko zgodile same po sebi, ampak ni bilo dovolj. Žal ena od odločilnih tekem proti direktnemu konkurentu. Do konca je še sicer nekaj tekem, ampak bo vedno težje. Po takem porazu se je težje sestaviti. Bomo videli, kaj bomo lahko v prihodnjih dneh storili, da te stvari izboljšamo."

Damjan Radanovič, trener RK Dobova: "Težka tekma, trdo prigarana zmaga, ampak mislim, da zaslužena. Fantje so se res borili, trudili in želeli tega. Lahko jim samo iz srca čestitam."

RK KRŠKO : RK JERUZALEM ORMOŽ 24:28 (15:14)

Sintič 9 (1), Šibanc (1) in Košir po 3; Kosi 10 (4), Ćirović 7.

Igralec tekme: Tilen Kosi (RK Jeruzalem Ormož)

Za rokometaši iz Prlekije je naravnost popoln teden. V sredo so v četrtfinalu slovenskega pokala premagali papirnate favorite iz Trebnjega in se uvrstili na zaključni turnir v prvi polovici maja, danes pa so v Posavju osvojili še izjemno pomembni točki. Krško po trinajstem porazu ostaja na predzadnjem mestu.

Izbranci domačega trenerja Roberta Beguša so si v prvi polovici tekme dvakrat priigrali prednost treh golov (14:11 in 15:12). Na veliki odmor so se odpravili z minimalnim vodstvom (15:14), v drugem polčasu pa so tekmecem iz Ormoža kljubovali do 50. minute.

Prleki so pri vodstvu 24:22 naredili delni izid 3:0 in po golu Gašperja Hebarja v 55. minuti povedli s 27:22 ter tako razrešili vse dvome o zmagi.

V gostujoči ekipi sta bila najbolj učinkovita Tilen Kosi z desetimi in Nik Ćirović s sedmimi goli, medtem ko je vratar Alen Skledar zbral enajst obramb.

V domači zasedbi je prednjačil Marko Sintič z devetimi goli, vratar Josip Žitković pa je zaustavil 14 tekmečevih strelov.

Zasedba iz Krškega bo v prihodnjem krogu gostovala pri SVIŠ Ivančni Gorici, ormoška pa se bo zaradi mednarodnih obveznosti velenjske ekipe z njo pomerila 5. aprila. Pred tem bo 1. aprila gostila Koper.

IZJAVI PO TEKMI

Jure Škafar, rokometaš RK Krško: "Tekmo smo slabo začeli, vendar se na polovici polčasa vrnili v igro in dobili polčas. V drugem polčasu pa enostavno nismo našli prave energije in gosti so to izkoristili. Rad bi se zahvalil navijačem, ki so nas v lepem številu prišli podpreti."

Nik Ćirović, rokometaš RK Jeruzalem Ormož: "Mislim, da je bila tekma iz naše strani dobra, poznala se je sredina pokalna tekma s Trimom Trebnjim, zato smo imeli malo časa, da se pripravimo na ekipo Krškega. Danes smo zasluženo zmagali."