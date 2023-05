FOTO: V tragični nesreči umrl 11-letnik

1.5.2023 | 08:20

Fotografija v nesreči udeleženega traktorja, ki so jo poslali novomeški policisti. (Foto: PU Novo mesto)

Na PU Novo mesto so podrobneje pojasnili včerajšnjo tragično nesrečo v Starih Žagah, o kateri smo že poročali.

Regijski center za obveščanje iz Novega mesta je nekaj pred pol enajsto uro dopoldne obvestil Operativno-komunikacijski center novomeške policijske

uprave o nesreči s traktorjem na cesti od Podturna proti Črnomlju, v

Starih Žagah.



Po prvih ugotovitvah ogleda, ki ga je vodila dežurna preiskovalna sodnica

Okrožnega sodišča v Novem mestu, z dežurnim državnim tožilcem in ob

strokovni pomoči policistov Postaje prometne policije Novo mesto in

Dolenjskih Toplic, se je na prednjem prekucnem nakladalniku kmetijskega

traktorja peljal 11-letnik otrok. Domnevajo, da je med vožnjo potegnil na

vzvod zatege in se je nakladalnik odpel, otrok pa je padel na cesto.



Otroku je najprej pomagal voznik traktorja, nato pa še policisti iz

Dolenjskih Toplic do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči, vendar otroku

niso mogli več pomagati. Točen vzrok smrti bodo ugotovili na Inštitutu za

sodno medicino.



Pri ogledu kraja so sodelovali forenzični strokovnjaki Sektorja

kriminalistične policije iz Novega mesta. Za 52-letnega voznika traktorja

so odredili strokovni pregled, indikator alkohola na kraju sicer ni pokazal

prisotnosti alkohola v izdihanem zraku.



Policisti so traktor s priključki zaradi nadaljnjih preiskav tehnične

brezhibnosti zasegli. Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskovanje

okoliščin primera. Zaradi ogleda kraja je bila cesta zaprta oziroma promet

oviran do 14. ure.

M. K.