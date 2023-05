FOTO: 41. Vinska vigred - Vino ne samo piti, ampak tudi doživeti

20.5.2023 | 10:10

Metlika - Ob včerajšnjem začetku že 41. Vinske vigredi v Metliki, ko se staro mestno jedro za tri dni spremeni v prostor belokranjske kulture, zabave in okusov, je prizorišče bolj kot ne samevalo. »Vreme sicer ni sončno in toplo kot je bilo lani, a bodo proti večeru množice zagotovo zasedle vse tri trge,» ni dvomila Vesna Puškarić iz Zavoda Metlika, ki je tudi letos skupaj z Društvom kmečkih žena Metlika in Športno zvezo Metlika organizator največjega vinskega festivala v Sloveniji. »To je nekaj, kar ima identiteto, da je naše. Ponosni smo, da se ta stvar razvija in ima kulturno sporočilo,» je s prijateljem nazdravil Slavko Dragovan, nekdanji metliški župan in poznavalec belokranjskih vin.

Na Trgu svobode so se pred odprtjem Vigredi predstavili ljudske skupine in pevski zbor Društva invalidov Matija Tomc, zbor Društva upokojencev Metlika in Učiteljski pevski zbor OŠ Metlika. Vmes je iz Hiše Dobrot dišalo po sveže pečeni belokranjski pogači, saj so članice Društva kmečkih žena Metlika pod vodstvom nove predsednice Irene Majzelj pripravile delavnico peke pogače, Vinska šola Grm Novo mesto pa predstavitev Sekcije someljejev-vinskih svetovalcev dežele Posavje. »Someljeji smo tisti, ki približamo vina ljudem, da ga samo ne pijejo ampak, da ga doživljajo,» je z odra sporočil starosta belokranjskega vinogradništva in vinarstva, enolog, dr. Julij Nemanič.

Sledila je podelitev priznanj najboljšim vinogradnikom Bele krajine, ki so po besedah Andreja Škofa, predsednika Društva vinogradnikov Metlika, znova blesteli. Jože Prus četrti s Krmačine je na oder prišel kar s samokolnico, v katero je naložil kar 17 velikih zlatih in 11 zlatih priznanj ter zlato priznanje za sorto modra frankinja, povrh pa še priznanje za najbolj ocenjeno vino, rumeni muškat jagodni izbor, letnik 2011, ki je prejelo največje možno število točk, in sicer 20. »Dobrodošli v pokrajino prijaznih ljudi, ki nosi duh, energijo in tradicijo preteklih Vinskih vigredi,» je ob odprtju Vinske vigredi množico zbranih nagovorila metliška županja in predsednica organizacijskega odbora Martina Legan Janžekovič.

Vrhunec dogajanja na odru na osrednjem trgu je bilo protokolarno kronanje nove kraljice metliške črnine. Za eno leto je krono, lento, plašč in sponzorski avto prejela 22-letna Nina Pečarič, študentka Biotehnične fakultete v Ljubljani. Sledila je predstavitev kraljičinega vina in razglasitve šampionov vin. Najboljšo pogačo pa so spekli na Domačiji Šrajf Škof s Črešnjevca pri Semiču - prejeli so 79,10 točke od možnih 80.

Današnji dan se je na Vinski vigredi začel z Urbanovim tekom, v popoldanskih in večernih urah bo ob nastopu folklornih skupin in ansamblov prav lepo dišalo po gastronomskih in pivskih dobrotah, jutri pa bo nekoliko lahkotnejši dan. Nedvomno pa bodo že kovali načrte, kako Vigredi prihodnje leto dati novo vsebino, da bi se tretjo nedeljo v maju, oziroma po plači, kot so včasih rekli, znova dobili na treh metliških trgih. Z željo, ob lepšem vremenu.

M. Glavonjić

