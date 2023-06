V prometnih nesrečah letos v naši regiji umrla dva otroka - policija opozarja

1.6.2023 | 09:45

Samo v torek sta se denimo zgodili dve prometni nesreči z udeležbo otroka. V Sotelskem je voznik osebnega avtomobila zapeljal na dovozno pot in trčil v otroka, ki je z zelenice nenadoma stekel na dovoz; na Trdinovi v Novem mestu pa je voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v otroka, ki je kolesaril v spremstvu starša (na sliki; foto: FB PKD).

Letos sta življenje v prometnih nesrečah izgubila dva otroka, oba v naši regiji - eden kot potnik na traktorskem priključku (zadnjega aprila v Starih Žagah pri Dolenjskih Toplicah) in drugi prejšnjo nedeljo pri Zagradcu kot pešec. Letos do 30. maja je bilo po trenutnih podatkih v prometnih nesrečah udeleženih 135 otrok do 14. leta starosti, v enakem obdobju lani pa 142, so sporočili z Agencije za varnost prometa (AVP).

Vršilka dolžnosti direktorja Agencije za varnost prometa Simona Felser je v pozivu zapisala, da je "odgovornost staršev, skrbnikov, starih staršev pri prometni vzgoji otrok ključna. Starši so otroku od prevoza iz porodnišnice prvi in največji zgled, zato ob vsaki udeležbi v prometu spoštujte cestnoprometna pravila in razmere na cesti".

Povzročitelji prometnih nesreč so v 70 odstotkih primerov vozniki motornih vozil. AVP in policija zato opozarjata, da je trk avtomobila pri hitrosti 50 kilometrov na uro za odraslega pešca enak padcu z višine 9,8 metra, posledice za otroke pa so še hujše, usodne pa že pri nižjih hitrostih.

Poročilo zmanjševanje števila smrtnih žrtev med otroki na evropskih cestah v obdobju 2011-2021, ki ga je septembra lani objavil Evropski svet za varnost v prometu, je Slovenijo sicer uvrstilo med najvarnejše na področju prometne varnosti otrok do 14. leta.

Policija in agencija sta ob priložnosti pozvala k odgovornosti in zglednemu ravnanju v cestnem prometu. V prihodnjem tednu bosta sicer potekali nacionalni preventivni akciji hitrost in varnost motoristov, v tem času bo potekal tudi poostren nadzor policistov.

Mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi, je dejal: »V zadnjem obdobju je bilo v prometnih nesrečah tudi z najhujšimi posledicami udeleženih kar nekaj najmlajših otrok. Tega si nihče ne želi. Že v načelih cestnega prometa je zapisano, »da kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, so drugi udeleženci dolžni nanje posebej paziti in jim pomagati«. To načelo povsem jasno določa, da smo vsi v prometu soodgovorni za varnost otrok. Zato je potrebno v prometu ravnati tako, da čim bolj izključimo dejanja, ki bi lahko ogrožala otroke. Otroci so razigrani in drugače dojemajo promet okoli sebe in so kot taki zelo nepredvidljivi v svojih ravnanjih. Zato moramo biti na cesti ob zaznavi otrok v bližini, bistveno bolj pazljivi in pozorni, ker nikoli ne vemo kako bo otrok reagiral.

Poleg tega bi ob tem opozoril na vlogo staršev, ki so pri tem najbolj pomembni. Starši predstavljajo vzor, hkrati pa mladostnike pripravljajo na samostojno udeležbo v cestnem prometu. Njihova vloga je na tem mestu neprecenljiva. Zato vsi storimo vse, da se takšni dogodki, kot smo jim bili priča v zadnjem obdobju, ne bi ponavljali.«

