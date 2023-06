Novomeščani izenačili v finalu končnice DP

4.6.2023 | 09:00

Fotografije: FB ŠD SU

Novo mesto - V drugi finalni tekmi končnice v 1. SNTL za moške je novomeški ŠD SU doma premagal Maribor s 4:2. Ker so pred tednom dni v svoji dvorani Mariborčani slavili s 4:3, bo o naslovu državnih prvakov za sezono 2022/23, odločala tretja tekma, ki bo prihodnjo soboto, 10. junija, v Novem mestu.

Pred tednom dni so Mariborčani v skoraj štiri ure dolgem obračunu minimalno premagali Novomeščane. V odločilnem sedmem dvoboju je bil Matevž Črepnjak boljši od Jožka Omerzela, toda v Novem mestu so branilci naslova odlično začeli tekmo. Omerzel je Črepnjaku vrnil za poraz v Mariboru in mu ni prepustil niti niza, čeprav sta se prvi in tretji niz končala na razliko. Tudi Jure Slatinšek je prikazal veliko boljšo igro kot pred tednom dni, saj je Gregorja Komaca premagal s 3:1, najboljši igralec slovenske lige, Uroš Slatinšek, pa Tomažu Roudiju ni prepustil niti niza.

Mariborčani so se vrnili v igro po zmagi v igri dvojic, v kateri sta Roudi in Komac s 3:1 ugnala Omerzela in Uroša Slatinška. Čeprav je po zmagi Komaca nad mladim Omerzelom za trenutek zadišalo po preobratu, je stvari na svoje mesto postavil Uroš Slatinšek, ki tudi Črepnjaku ni prepustil niti niza.

ŠD SU - Maribor 4:2

Jožko Omerzel - Matevž Črepnjak 3:0 (12, 3, 13), Jure Slatinšek - Gregor Komac 3:1 (6, -5, 9, 5), Uroš Slatinšek - Tomaž Roudi 3:0 (6, 5, 6), Jožko Omerzel, Uroš Slatinšek - Tomaž Roudi, Gregor Komac 1:3 (7, -6, -12, -8), Jožko Omerzel - Gregor Komac 0:3 (-7, -5, -12), Uroš Slatinšek - Matevž Črepnjak 3:0 (6, 4, 7).

M. Š.