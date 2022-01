Včeraj padel rekord, novookuženih več kot 17.000; Novo mesto - 437

26.1.2022 | 10:10

V torek so ob 22.924 PCR-testih potrdili kar 17.491 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 76,3 odstotka. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 136.355 aktivnih okužb.

Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej povišalo za 10.104. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 11.808, je v primerjavi s predhodnim dnem višje za 750. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 6463, kar je 481 več kot dan prej.

V torek so potrdili največ okužb doslej. Prejšnje najvišje dnevno število potrjenih okužb je bilo doseženo v soboto, ko so jih potrdili več kot skoraj 14.000. Takrat so ob 75,2-odstotnem deležu pozitivnih testov potrdili 14.165 primerov okužbe. Številka je bila v soboto sicer precej višja tudi zaradi dejstva, da so bili k dnevnemu izkupičku prišteti rezultati testov, ki so prispeli iz Nemčije in ki so vključevali tudi vzorce, vzete v četrtek in petek. Zaenkrat ni znano, ali je tudi današnja številka posledica kakšnega tretjega dejavnika.

Visoko število okužb, 12.772, so potrdili tudi v ponedeljek.

V torek so opravili tudi 92.965 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.259.877 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.207.606.

Današnji podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo zjutraj hospitaliziranih 678 "covidnih" bolnikov (včeraj 653), od katerih jih je 126 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 130). 12 bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 45 covidnih bolnikov (včeraj 40), od tega 7 na intenzivni terapiji. Osem pacientov so sprejeli in jih tri odpustili.

V SB Brežice imajo 28 covidnih bolnikov, včeraj 25, od tega enega na intenzivni terapiji. Sprejeli so pet novih bolnikov, enega odpustili, eden je žal umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 437, Ribnica 167, Trebnje 141, Črnomelj 122, Kočevje 115, Šentjernej 80, Žužemberk 66, Metlika in Straža 55, Šmarješke Toplice 46, Sodražica 44, Dolenjske Toplice 42, Mirna Peč 35, Semič 30, Mokronog Trebelno 28, Škocjan 25

Posavje - Krško 186, Sevnica 179, Brežice 174, Kostanjevica na Krki 27, Radeče 20, Bistrica ob Sotli 17

