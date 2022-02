Mama šestih otrok pretepena do smrti - Amanda je zaman iskala srečo

Amanda Černe v Tedniku TV SLO 2017

Hiša Amande Černe v Liscah

Lisce/Sevnica - Sevnico, Posavje in celotno Slovenijo je prejšnji teden, kot smo poročali, pretresel nov primer družinskega nasilja, ki se je končal s smrtjo 41-letne Amande Černe, matere šestih otrok iz zaselka Lisce v bližini Razborja na obronkih Lisce.

Na portalu smo poročali tudi, kaj je dva dni po grozljivem dogodku pred policijsko postajo v Sevnici zbranim novinarjem pojasnjeval Matjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto. Med drugim, da so policisti osumljenega v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.

POSESIVNOST IN NASILJE

Domačini pravijo, da so velikokrat obvestili policijo in CSD, da se v hiši na robu zaselka dogaja nasilje, in so pričakovali, da bodo Amando, mamo šestih mladoletnih otrok, starih od 3 do 15 let, odgovorne ustanove vendarle zaščitile pred nasilnežem. Glede na to, kako so doživljali sobivanje z njenim partnerjem Muhabijem Gashijem njegovi sosedje, se ti niti ne čudijo niti ne obsojajo, da pristojnim ustanovam to ni uspelo. Pravijo, da je tudi njih ustrahoval in jim grozil, celo s puško naj bi se sprehajal okrog hiše. To so doživeli celo tisti, ki so družini pomagali pri obnovi hiše.

Pred hišo so se radi zadrževali.

Po pripovedovanju sosedov je do ljudi, ki so mu pomagali, večkrat pokazal dvolično, razklano osebnost: sprva je prosil za pomoč, pozneje pa je v vsakem dobrotniku moškega spola »prepoznal« potencialnega posiljevalca svoje partnerke in grozil. Odnos v družini naj bi bil izrazito patriarhalen. Gashi naj bi pojmoval Amando kot svojo lastnino in to izražal v pogostih izbruhih grobosti. Ker je bil nezaposlen, le občasno je nekaj zaslužil z zidarskimi deli, so bili denar iz naslova socialnih transferjev, socialnovarstvena pomoč in otroški dodatki najzanesljivejši in najizdatnejši vir za preživetje družine.

Ko je živel z Amando in družino na Bledu pri njenih starših, naj bi Gashi močno pretepel tudi tasta. V oddaji Tednik na nacionalni televiziji leta 2017, v kateri so zbirali pomoč v denarju in materialu za Amando Černe in Muhabija Gashija ter njuno družino, da bi si obnovili hišo v okolici Sevnice, je Amanda sicer izjavila, da so z njenega doma pri starših na Bledu odšli zaradi očetovega nasilja.

Otroci ga bodo morda pogrešali ...

Kot omenjeno, o vsem podrobneje v novem tiskanem Dolenjskem listu. Tudi o tem, kako zakon bolj ščiti nasilneža kot žrtev in kako bi morala biti država tista, ki poseže v prekinitev nasilja.

