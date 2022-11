70 golov na derbiju kroga v Celju, Ribničani domov sklonjenih glav

28.11.2022 | 08:20

Fotografije s tekme v Celju: RD Riko Ribnica

Na zadnji tekmi 10. kroga Lige NLB se je zmage razveselila zasedba Celja Pivovarne Laško. Ta je bila včeraj z 39:31 boljša od Rika Ribnice. V soboto so izgubili tudi rokometaši Ivančne Gorice.

Na prvi tekmi je v sredo Krško doseglo prvenec po povratku med slovenske prvoligaše. V petek so se zmag med drugim razveselile še zasedbe Trima Trebnjega in Krke.

LIGA NLB, 10. KROG

Nedelja, 27. novembra, ob 16.00:

RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO : RD RIKO RIBNICA 39:31 (20:14)

Cokan 12 (4), Žabić in Vlah po 6; Laljek 6 (2), Bogdanović in Hrastnik po 5.

STATISTIKA

Igralec tekme: Tim Cokan (RK Celje Pivovarna Laško)

Na zadnji tekmi 10. kroga domačega prvenstva sta se pomerili ekipi, ki sta bili pred začetkom na tretjem in četrtem mestu. Na koncu so celjski rokometaši z dobro predstavo in narekovanjem ritma večji del dvoboja prepričljivo zmagali in na lestvici po točkah ujeli vodilne Trebanjce, medtem ko so Ribničani s tekmo manj ostali četrti.

Celjani so v prvem polčasu hitro prišli do prednosti (6:2), a so se Ribničani tudi hitro spet približali in prišli le na gol zaostanka (6:7). Toda preostanek prvega polčasa je minil po celjskih željah, saj so domači počasi spet povišali naskok in do odmora prišli na +6.

Približno takšna razlika je bila tudi večji del drugega polčasa. Gostom ni uspelo priti na ulovljiv zaostanek, Celjani pa so nadzirali tekmo in ohranjali prednost iz prvega polčasa. Le dvakrat, nazadnje pri 25:29, so igralci iz Ribnice še prišli malenkost bližje, nato pa so vse do konca dvoboja gledali v hrbet razpoloženim domačim igralcem, ki so tekmo končali pri 39 zadetkih.

Največji delež golov, kar 12, je imel v celjski zasedbi tokrat Tim Cokan, po šest sta jih dodala Stefan Žabić in Aleks Vlah. Pri poražencih pa je bil s šestimi najboljši Ivan Laljek.

Ribničani bodo tekmo naslednjega kroga proti Slovenj Gradcu igrali 7. decembra.

IZJAVI PO TEKMI:

Tim Cokan, rokometaš RK Celje Pivovarna Laško:

"V tekmo smo odlično vstopili, skozi vseh šestdeset minut smo bili bolj željni zmage. V obrambi smo bili zelo agresivni, v napadu pa smo uspešno izkoriščali priigrane priložnosti. V zelo polnem Zlatorogu smo vpisali zasluženo zmago, ki je dobra popotnica za sredin evropski dvoboj s Pick Szegedom."

Ivan Laljek, rokometaš RD Riko Ribnica:

"Čestitke Celju Pivovarni Laško za zasluženo zmago. Poizkušali smo se pokazati v najboljši možni luči, a so bili domači danes preprosto premočan tekmec. Celjani so kaznovali vsako našo napako, ki jih ni bilo malo, hkrati pa so pokazali, zakaj so aktualni državni prvaki."

Slovenj Gradec v končnici strl tekmece

Na predzadnji tekmi 10. kroga Lige NLB so rokometaši Slovenj Gradca po ogorčenem boju ugnali tekmece iz Ivančne Gorice. Po zaslugi boljše igre in preobrata v zadnjih 13 minutah so se v soboto na koncu veselili zmage s 26:21.

Sobota, 26. novembra:

RK SLOVENJ GRADEC : RK SVIŠ IVANČNA GORICA 26:21 (11:11)

Cvetko 7 (3), Štumpfl 5 (2); Marojević in Zavodnik (1) po 5.

STATISTIKA

Igralec tekme: Rok Cvetko (RK Slovenj Gradec)

Rokometaši iz Slovenj Gradca so dosegli peto zmago v tej sezoni ter se po številu točk izenačili s petouvrščenimi Novomeščani, medtem ko so igralci iz Ivančne Gorice kljub porazu zadržali deseto mesto v 14-članski elitni ligi.

Koroško-dolenjski obračun je bil izjemno izenačen. Večji del tekme je bila v prednosti gostujoča zasedba, a njena prednost nikoli ni znašala več kot dva gola. Nazadnje je to prednost imela v 48. minuti, ko je Marko Abramovič zadel za 19:17.

Prelomni trenutki dvoboja so minili v znamenju izbrancev domačega trenerja Ivana Vajdla. V 55. minuti je Vid Levc gostitelje po dolgem času povedel v vodstvo z 21:20. V končnici so povsem zasenčili Dolenjce in si minuto pred zadnjim zvokom sirene priigrali najvišjo prednost na tekmi (25:20), na koncu pa tudi slavili s petimi goli prednosti (26:21).

V domači zasedbi sta bila najbolj učinkovita Rok Cvetko s sedmimi in Uroš Štumpfl s petimi goli, v gostujoči pa Denis Zavodnik in Marko Marojevič. Oba sta dosegla po pet zadetkov.

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostila Krko, ekipa iz Slovenj Gradca pa bo gostovala v Ribnici.

IZJAVI PO TEKMI:

Tarik Velić, rokometaš RK Slovenj Gradec: "Za nami je res težka tekma proti kakovostnim tekmecem iz Ivančne Gorice. Mislim, da smo pokazali svojo kakovost in da lahko lahko vzdržimo takšne napore skozi vseh 60 minut. Garali smo in nismo pustili, da se tekmeci oddaljijo. Zadovoljni smo z izidom, sedaj pa se podajamo naprej, po nove zmage in nove točke v Ligi NLB. "

Denis Zavodnik, rokometaš RK SVIŠ Ivančna Gorica:

"Za nami je zelo težka tekma. Na Koroško nismo prišli izgubiti. Borili smo se in vodili skoraj 50 minut. Na koncu nam je malo pošlo moči, zmanjkalo malo sreče, zato čestitke domači ekipi za zmago."

* Izidi, 10. krog:

- sreda, 23. november:

Krško - Maribor Branik 25:20 (14:10)

- petek, 25. november:

Koper - LL Grosist Slovan 40:25 (18:12)

Jeruzalem Ormož - Trimo Trebnje 23:30 (10:15)

Krka - Urbanscape Loka 27:24 (17:12)

Gorenje Velenje - Dobova 36:25 (19:10)

- sobota, 26. november:

Slovenj Gradec - Sviš Ivančna Gorica 26:21 (11:11)

- nedelja, 27. november:

Celje Pivovarna Laško - Riko Ribnica 39:31 (20:14)

* Lestvica:

1. Trimo Trebnje 10 9 0 1 335:252 18

2. Celje Pivovarna Laško 10 9 0 1 328:271 18

3. Gorenje Velenje 10 8 1 1 321:262 17

4. Riko Ribnica 9 6 1 2 263:263 13

5. Krka 10 6 0 4 291:274 12

6. Slovenj Gradec 10 5 2 3 290:288 12

7. Koper 10 4 1 5 296:268 9

8. Urbanscape Loka 10 3 3 4 265:276 9

9. Jeruzalem Ormož 10 3 1 6 257:295 7

10. Sviš Ivančna Gorica 9 1 4 4 226:262 6

11. Dobova 10 2 1 7 261:302 5

12. LL Grosist Slovan 10 1 2 7 279:312 4

13. Maribor 10 1 2 7 252:287 4

14. Krško 10 1 2 7 253:305 4

STA; M. K.