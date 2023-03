Komunalna vojna v Brežicah - KOP pričakuje opravičilo

22.3.2023 | 11:10

Nič nimamo s tem, po kakšni ceni bo tekla voda iz brežiških pip, pravijo v zasebnem podjetju KOP.

Brežice - Brežičane zadnje tedne izdatno zaposlujejo razprave okoli predlaganega ponovnega dviga cen komunalnih storitev domačega javnega podjetja. Kot smo poročali, so na seji občinskega sveta odločanje o podražitvah preložili na eno od prihodnjih sej. Na nasprotovanje novim cenam s strani svetnikov Liste Igorja Zorčiča in Sonce ter Gibanja Svobode Brežice, ki so med drugim opozarjali, da svojih izgub Komunala Brežice ne sme kriti na plečih občanov, pa se je slednja odzvala s svarili, da gre za poskus uničenja javnega podjetja zaradi zasebnih interesov. V javnem podjetju so, kot smo poročali, med drugim zapisali, da ' je nedopustno, da tako pomembno temo sedaj v imenu posameznih svetniških skupin vodijo posamezniki, ki zastopajo očitne zasebne interese in ki jim podjetje Komunala Brežice predstavlja konkurenco. Posamezne svetniške skupine na pogovore s Komunalo pošiljajo direktorje in zaposlene iz konkurenčnih podjetij. ... mogoče je sklepati, da se kot primernejšega izvajalca želi ponovno prepoznati zasebno podjetje KOP d.d., od katerega je Komunala Brežice pred več kot desetletjem prevzela izvajanje gospodarskih javnih služb …''

KOP Brežice: Komunala naj nas ne žali in naj se nam opraviči

V KOP-u niso ostali tiho in zdaj svoja stališča pojasnjujejo v svojem sporočilu za javnost (v celoti je na voljo v priponki spodaj pod tekstom).

Predvsem odločno zavračajo kakršnokoli vpletenost v reševanje domnevne izgube Komunale Brežice oz. njenim pokrivanjem preko dviga cen komunalnih storitev. S poskusi uničenja javnega podjetja nimajo nič, saj, kot pravijo, Komunala Brežice pri tem ne potrebuje pomoči, ker da ji gre to ''že sami dobro od rok''. Komunala tudi ni njihova konkurenca, nadaljujejo, da imajo ''celo vrsto resnih, strokovnih in dobro vodenih konkurentov na trgu, med katere pa Komunala Brežice niti približno ne sodi. Komunala Brežice s svojimi satelitskimi podjetji (Zelkom, ipd.) je od Občine Brežice ustanovljeno monopolno podjetje, ki na račun občank in občanov edina opravlja to dejavnost. Poleg tega pa ji Občina Brežice brez razpisov ("in house") podeljuje še vrsto ostalih, sicer tržnih naročil. Na tem mestu zatorej vljudno prosimo Komunalo Brežice, naj naše družbe ne žali s tem, da smo si konkurenca.''

Poslovanja brežiške Komunale ne poznamo, se z njim ne ukvarjamo in ga tudi ne sodimo, za ukvarjanje s teorijami zarot nimamo ne časa ne volje, pravijo v KOPu in poudarjajo, da niso med tistimi, ki naj bi jih posamezne svetniške skupine pošiljale na pogovore z javnim podjetjem - slednjega pozivajo, naj s konkretnimi imeni in priimki pojasni, s kom in o čem konkretno ter s kakšnim namenom so se z njimi sploh pogovarjali.

''Če premore Komunala Brežice vsaj malo poslovnega bontona, se bo družbi KOP Brežice d.d. javno opravičila zaradi neutemeljenega natolcevanja in omenjanja imena naše družbe v kontekstu zgornjih pogovorov in posledičnega oškodovanja ugleda naše družbe. ... Od brežiške Komunale, ki je v 100% lasti Občine Brežice, ne pričakujemo veliko: pustite nam v miru delati, graditi, se razvijati in rasti. Za začetek bo povsem dovolj, da nas ne omenjate več v kontekstu lastnih težav, nesposobnosti, neuspehov, izgub in nepriljubljenih dvigov cen komunalnih storitev,'' svoje javno pismo zaključujejo v KOPu.

M. K.